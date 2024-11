Caminhão fica entalado em tesourinha no fim da Asa Norte; veja vídeo

O motorista do caminhão, que ignorou o aviso da placa, estava tentando esvaziar os pneus do veículo para que ele atingisse a altura máxima permitida e conseguisse ser tirado do local. Carros tiveram que pegar a contramão para realizar a passagem da 115/116 para a 215/216 Norte, que foi obstruída no sentido da descida.