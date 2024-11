Brasília recebe 20º Desfile Beleza Negra com o tema "Afrofuturismo"

Evento acontece com apoio da Secretaria de Cultura e do Correio Braziliense - (crédito: Divulgação)

Brasília se prepara para receber a 20ª edição do Desfile Beleza Negra (DBN), que acontecerá em 20 de novembro, às 17h20. O evento, reconhecido como uma das principais plataformas de moda e cultura afro-brasileira do país, faz parte das celebrações do Dia da Consciência Negra, comemorado na mesma data. Este ano, o tema escolhido é "Afrofuturismo", com o objetivo de homenagear as raízes da cultura negra e projetar um futuro inovador para a estética e expressão cultural afro-brasileira.

A edição deste ano conta com o apoio da Secretaria de Cultura e do Correio Braziliense, prometendo ser um marco de diversidade, representatividade e criatividade. Segundo os realizadores, Dai Schmidt e Jorge Guerreiro, o DBN vai além de um simples desfile de moda: é um movimento cultural que, há quase duas décadas, fortalece a cena artística e valoriza talentos tanto locais quanto nacionais.

O evento contará com a participação de 58 modelos e uma coleção assinada por marcas de destaque, como Dona Olga, Balaio Acervo, Loud, Purple Acervo e Estilo África. A intenção é que cada peça reflita a riqueza da estética africana, combinada com a inovação da moda contemporânea, proporcionando ao público uma experiência visual que conecta ancestralidade e modernidade.



A produção de moda do desfile estará sob a responsabilidade de Lola Pontes, uma profissional criativa com mais de nove anos de experiência em moda e marketing, e Raoni Vieira, stylist, produtor de moda e CEO do projeto LlollaLab.

Jornalistas, críticos de moda e entusiastas da cultura afro-brasileira estão convidados a participar e cobrir esse evento imperdível, que celebra estilo, identidade e resistência cultural.