OAB-DF define novo comando neste domingo (17/11); veja detalhes

Hoje serão realizadas as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para a escolha dos novos membros que estarão à frente do Conselho Seccional, das diretorias das subseções, do Conselho Federal e da Caixa de Assistência dos Advogados no triênio de 2025 a 2027 na Seccional do Distrito Federal. Pela segunda vez consecutiva, as votações ocorrem de forma on-line, fruto de uma parceria entre a Comissão Eleitoral da OAB-DF e a empresa Webvoto, homologada pelo Conselho Federal e responsável pelas eleições em outras seccionais. O processo eleitoral estará disponível das 10h às 18h para os mais de 40 mil advogadas e advogados aptos a votar.

Disputam o cargo os candidatos: Everaldo Ribeiro Gueiros Filho; Karolyne Guimarães; Cristiane Damasceno Leite, Paulo Maurício Poli e Cleber Lopes.

A Seccional do Distrito Federal foi pioneira ao adotar o modelo de votação on-line em 2021. Na estreia do sistema, a iniciativa foi amplamente aceita pela advocacia, alcançando uma participação recorde de 81,29% dos eleitores aptos. Com o formato digital, advogados e advogadas podem exercer seu direito de voto de maneira prática e segura, de qualquer lugar, sem a necessidade de comparecer presencialmente, o que contribui para aumentar a participação e reduzir a abstenção.

Em 2021, apenas cinco seccionais da OAB optaram pelo sistema on-line para a renovação de suas diretorias e conselhos. Devido ao sucesso dessa experiência, neste ano, outras 14 seccionais também seguirão o modelo virtual, conforme orientações do Conselho Federal da OAB. O atual presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Jr., destaca a relevância desse formato: "A modalidade, adotada de forma inovadora em 2021, trouxe resultados surpreendentes. Registramos votos de eleitores em todos os estados do Brasil e em mais de 20 países, com destaque para os Estados Unidos, que contabilizou 217 votos, sendo o maior número de participações no exterior."

Além da opção on-line, a Comissão Eleitoral para as Eleições 2024 disponibilizará dois postos de votação presenciais entre às 10h e 18h, localizados no edifício-sede da Seccional do Distrito Federal e na Subseção de Taguatinga. Os pontos presenciais são destinados preferencialmente para advogadas e advogados idosos com dificuldade de acessar a internet e eleitores com deficiência (PCD). Para votar presencialmente, é necessário apresentar um documento com foto. No último pleito, os pontos de apoio presencial registraram baixa participação. No entanto, a Comissão optou por mantê-los, visando assegurar a máxima inclusão possível, garantindo que advogados e advogadas que precisem de suporte tenham a oportunidade de votar com facilidade.

O voto é obrigatório para advogados regularmente inscritos na Seccional, desde que estejam adimplentes até 30 dias antes das eleições.

São cinco chapas concorrentes. Conheça as principais propostas de cada uma

Chapa 01 —

OAB para todos:

Paulo Maurício Poli (foto)

e Roberta Queiroz (vice)

1- Menor anuidade do país com opção de Cash Back para serviços da OAB.

2- Cursos gratuitos e foto profissional para jovem advocacia, com projeto ACP.

3- Núcleo de recuperação financeira com orientação para crédito e renegociação.

4- "Farmácia OAB" e nova Clínica PreCAAVer em Taguatinga.

5- Dobrar agendamentos no sistema prisional e reformar parlatórios com melhor infraestrutura.

Chapa 10 —

A Ordem com Voz:

Cleber Lopes (foto)

e Gisele Reis (vice)

1 - Desconto de 100% da anuidade para advogados e advogadas com até cinco anos de registro e 25% entre cinco a dez anos de registro.

2 - Autonomia e fortalecimento das subseções.

3 - Valorização, apoio e defesa das prerrogativas.

4 - Apoiar as causas da advocacia feminina.

5 - Capacitação e oportunidade para a advocacia.

Chapa 20 —

Coragem para Mudar:

Everardo Ribeiro Gueiros Filho

(foto) e Rute Raquel (vice)

1- Cuidar pessoalmente das prerrogativas

2- Eleições diretas para o Presidente do Conselho Federal

3- Curso de formação de advogados gratuito pela Escola Superior de Advocacia

4- Clube da Advocacia Gratuito

5- Isentar anuidade a partir de 60 anos.

Chapa 33 —

Inovar a Ordem:

Cristiane Damasceno Leite (foto)

e Alexandre Queiroz (vice)

1- Fortalecer a defesa das prerrogativas dos advogados com mais transparência e valorização.

2- Capacitação contínua em IA e direito digital, expandindo a ESA para todas as Subseções.

3- Selo de reconhecimento para escritórios que valorizam jovens advogados.

4- Ampliar convênios e serviços de saúde para advogados.

5- Reuniões periódicas com a presidência da OAB para discutir demandas da advocacia.

Chapa 99 —

A OAB que eu preciso:

Karolyne Guimarães (foto) e Antônio Gomes (vice)

1- Botom Inteligente para gravação de áudio/vídeo em audiências, promovendo transparência e fiscalização.

2- Centro de Inovação Jurídica com coworking, IA, e mentoria para atualização profissional.

3- Fundo de Assistência para financiar capacitações e apoiar advogados atuando pro bono.

4- Sistema de Saúde Exclusivo para advogados, com clínicas, telemedicina e atendimento 24h.

5- Criação da Universidade Corporativa da OAB/DF para aprimorar a formação contínua da advocacia.