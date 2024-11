Adolescente é apreendido com mais de 120 pinos de cocaína na Estrutural

Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar (PMDF) na tarde deste sábado (16/11), suspeito de crime análogo ao tráfico de drogas, na Cidade Estrutural, por estar com 121 pinos de cocaína.

De acordo com a corporação, policiais militares do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) receberam uma denúncia informando que um grupo de adolescentes estaria comercializando entorpecentes no Setor Leste da Cidade Estrutural.

Assim que chegaram no local indicado, os policiais encontraram quatro jovens com as características descritas na denúncia. Durante a abordagem, foram localizados nas proximidades diversos entorpecentes.

Além dos pinos de cocaína, 35 porções de maconha, uma porção de crack, além de smartphones, dinheiro e pinos usados para embalar drogas foram encontrados pela equipe do Gtop 35.

Os adolescentes, que foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I), tinham entre 15 e 17 anos. Um deles, de 17 anos, assumiu a propriedade da drogas e foi autuado. Os demais ficaram apenas como testemunhas.