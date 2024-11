Trabalhadores protestam na Rodoviária contra a escala 6x1

Na manhã desta sexta-feira (15/11), dezenas de pessoas se reuniram no subsolo da Rodoviária do Plano Piloto para protestar pelo fim da escala 6x1. Empunhando bandeiras e cartazes, os manifestantes entoavam, em coro: “Trabalhador, preste atenção, essa escala só é boa pro patrão”.

Representantes de vários movimentos sociais estiveram presentes. A manifestação faz parte de uma série de protestos do movimento Vida Além do Trabalho (VAT), criado pelo vereador do Rio de Janeiro, Rick Carvalho (PSol) e ocorre em pelo menos seis capitais do Brasil nesta sexta-feira (15/11).

Uma proposta de emenda à Constituição (PEC) sugerida pela deputada federal Érika Hilton (PSol-SP) propõe o fim da escala de trabalho 6x1, regime em que os trabalhadores descansam um dia por semana e trabalham seis. Para se tornar um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados, a PEC precisava de 171 assinaturas e já conseguiu mais de 200.