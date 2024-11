Feriado terá céu nublado e chuva no Distrito Federal

Nesta sexta-feira (15/11), será celebrado o feriado da Proclamação da República. No Distrito Federal, o dia de descanso para muitos será marcado por céu nublado e chuvas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão indica temperatura mínima de 18ºC e máxima de 24ºC, com umidade relativa do ar em torno de 95%. Os ventos serão fracos a moderados ao longo do dia.

Leia também: Chuvas intensas estão perto de superar esperado para o mês no DF

Ainda segundo o Inmet, a manhã na capital será nublada, com chuvas previstas para a tarde. À noite, o tempo permanecerá fechado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O órgão emitiu, na quinta-feira (14/11), um alerta laranja para chuvas intensas, alertando a população sobre riscos de cortes de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Cuidados

Em caso de chuvas fortes, a Defesa Civil do Distrito Federal orienta os seguintes cuidados: evitar o uso de equipamentos elétricos, não tomar banho durante as pancadas de chuva, não utilizar o telefone se ele estiver conectado à rede elétrica, e evitar o contato com materiais condutores de energia. Também é recomendado manter-se calçado e desligar aparelhos eletrônicos das tomadas.

Na rua, é importante procurar abrigo, não se expor à chuva, evitar ficar embaixo de árvores e manter distância de locais próximos à rede elétrica. Uma dica valiosa é permanecer dentro do carro, que oferece maior segurança, sendo um local isolado e protegido. Para quem deseja receber alertas meteorológicos da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil, basta enviar o CEP, por SMS, para o número 40199.

Para os motoristas

Em casos de tempestades, a recomendação é redobrar a atenção. Além disso, é importante reduzir a velocidade, aumentar a distância de segurança e verificar o estado dos pneus. Também é fundamental checar o funcionamento do limpador de para-brisa e as condições das palhetas. Durante a chuva forte, o uso do farol baixo é essencial, pois a luz alta pode refletir nas gotas de água, prejudicando a visibilidade e dificultando a visão dos outros motoristas.