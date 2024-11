Após 10 minutos de perseguição, traficante é preso com drogas e dinheiro

Na tarde desta sexta-feira (15/11), um homem foi preso pelo Grupo Tático Operacional 29 (GTOP 29), da Polícia Militar (PMDF), após uma perseguição que durou cerca de 10 minutos, no Gama.

De acordo com a corporação, o suspeito é um traficante conhecido na região. A PMDF disse que a operação teve início quando uma equipe do GTOP 29 identificou um veículo em atitude suspeita, conduzido por um indivíduo conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas.

Ainda segundo a PM, ao perceber a presença policial, o suspeito tentou fugir, dando início a uma perseguição que envolveu diversas viaturas, inclusive, da região de Santa Maria.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante a fuga, o traficante colidiu seu veículo contra outro carro, mas ninguém se feriu. Na abordagem, os militares encontraram 11 tabletes de uma substância semelhante a cocaína e mais de R$ 6 mil em dinheiro.

O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 20ª DP (foto: Divulgação/PMDF)

Tanto o veículo do fugitivo quanto a viatura da PMDF, que sofreu danos leves, foram encaminhados para a perícia. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama).