Mãe de vítima de feminícidio ouviu pelo telefone a filha ser espancada

Vítima de feminicídio na noite da última quinta-feira (14/11), Maria Mayanara Lopes Ribeiro, de 21 anos, estava ao telefone com a mãe quando foi espancada e morta a facadas pelo companheiro.

De acordo com o irmão da vítima, a família temia pela segurança de Mayanara devido ao comportamento possessivo do companheiro. “Ele não deixava ela sair de casa sozinha, só permitia se fosse com ele, e também não deixava ela trabalhar. Era um ciúme doentio”, relatou. Por questões de segurança, os familiares de Mayanara pediram para não ser identificados.

O irmão acrescentou que a mãe da jovem ouviu a briga durante a ligação e presenciou, à distância, o desespero de Mayanara. “Minha mãe conseguiu ouvir minha irmã gritando por socorro. Foi então que começaram as agressões físicas”, contou.

Ainda segundo o relato, ao ser espancada, Mayanara tentou arrastar o agressor para fora de casa, temendo pela segurança dos filhos. Do lado de fora da residência, ele continuou a atacá-la até desferir as facadas que tiraram a vida dela.

O irmão também afirmou que, apesar de querer sair do relacionamento, Mayanara tinha medo das ameaças do companheiro. Ele prometia matar os familiares dela caso fosse deixado. “Minha mãe já tinha pedido várias vezes para ela ir embora, porque eles brigavam constantemente, e isso fazia mal para ela”, detalhou.