Casa pega fogo e assusta moradores de Ceilândia Norte

Uma casa pegou fogo na manhã deste sábado (16/11), na QNN 01, Conjunto E, de Ceilândia Norte e deixou a vizinhança e moradores assustados.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência por volta das 9h30, a fumaça intensa chamou atenção e ao visualizar o fogo, os militares começaram o combate imediatamente.

Para evitar uma possível reignição das chamas, os bombeiros fizeram o rescaldo do incêndio resfriando os pontos do imóvel que ainda estavam muito aquecidos. Ninguém ficou ferido e a perícia da corporação foi acionada para apurar as causas do início do fogo.

Bombeiros controlam fogo em incêndio em Ceilândia (foto: CBMDF/Divulgação)





