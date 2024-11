Incêndio de grandes proporções destrói loja de móveis no SIA; veja vídeo

No momento das chamas, o local estava vazio. A perícia do CBMDF vai investigar as causas do incêndio - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um incêndio de grandes proporções destruiu uma loja de móveis no trecho 2 do Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), na noite de sexta-feira (8/11), mobilizando quatro viaturas do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF).

Conforme relatos da corporação, as equipes visualizaram uma grande quantidade de fumaça e chamas saindo do estabelecimento. Imediatamente, os bombeiros montaram linhas de mangueira para combater o fogo. No momento do incêndio, o local estava vazio.

Segundo os bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente devido à presença de grande quantidade de material combustível no imóvel. As equipes do 3º Grupamento de Bombeiros Militar e do Grupamento de Prevenção e Combate a Incêndio Urbano (GPCIU) atuaram de forma intensa para conter e extinguir o fogo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apesar dos esforços, o fogo consumiu grande parte dos móveis do salão térreo, do mezanino e do forro da loja. Outras salas do estabelecimento, no entanto, foram preservadas.

Após extinguir o incêndio, os bombeiros fizeram observações preventivas aos proprietários. A perícia do CBMDF foi acionada para investigar as causas do incidente. Veja o interior do imóvel.