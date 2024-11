Dia da Consciência Negra tem shows, palestras e feiras gratuitas no DF

O feriado do Dia da Consciência Negra será comemorado em Brasília com um grande festival dedicado à cultura afro-brasileira. Com três dias de shows, gastronomia, moda, palestras e muita cultura, a data terá eventos gratuitos de segunda-feira (18) a quarta (20) na estrutura montada na Torre de TV. Os ingressos podem ser retirados neste link.

Artistas como Ellen Oléria, Marcelo Falcão, Nação Zumbi, Dhi Ribeiro, Seu Jorge, Olodum e Vanessa da Mata vão subir ao palco para reforçar a importância da data e da cultura negra.

Além dos shows, a programação inclui palestras de personalidades renomadas, como o rapper MV Bill, uma feira de moda afro, com peças de estilistas e artesãos afro-brasileiros, e uma feira gastronômica, com pratos e doces típicos preparados por comunidades quilombolas.

O Consciência Negra 2024 é promovido pelas secretarias de Justiça e Cidadania (Sejus-DF) e de Cultura e Economia Criativa (Secec-DF), com apoio da Associação de Educação, Cultura e Economia Criativa (Aecec), do Serviço Social do Comércio (Sesc) e do Ministério do Turismo. O investimento total será de R$ 6 milhões.

Para as crianças, o evento terá peças teatrais, contação de histórias, brinquedos infláveis e aulas de capoeira e hip-hop. As escolas públicas do DF também participarão com oficinas de dança e atividades culturais.

Confira a programação completa

18 de novembro (segunda-feira)

9h às 9h30 – Abertura

10h às 11h30 – Palestra com MV Bill

12h às 14h – DJ HOOL Ramos

14h às 14h40 – Visita escolar guiada

14h40 às 16h40 – Oficina de dança mãe África

17h às 17h45 – Show Afoxé Ogum Pá

18h às 18h45 – Filhos de Dona Maria

19h às 19h45 – Show Patakori + Folha Seca

20h às 21h – Ellen Oléria

21h30 às 22h30 – Marcelo Falcão

23h – Nação Zumbi

19 de novembro (terça-feira)

9h às 9h30 – Visita escolar guiada

9h40 às 11h40 – Oficina de breaking dance

12h às 14h – DJ Alhoca

14h às 14h30 – Visita escolar guiada – Bianca Tur Negro

14h40 às 15h40 – Oficina de DJ com Arte Urbana – Fab Gril

16h às 17h – Desfile da Beleza Negra

17h às 17h45 – Nego De

18h às 18h45 – Laady B

19h às 19h45 – Julia Moreno

19h30 às 20h30 – Dhi Ribeiro

22h às 23h30 – Raça Negra

0h – Seu Jorge

20 de novembro (quarta-feira – Dia da Consciência Negra)

10h às 23h – Visitação aberta

10h às 12h – Encontro de B-Boys

12h30 às 13h15 – Cirurgia Moral

13h30 às 14h – DJ Odara

14h às 15h – Francisco Pessanha

15h às 15h45 – Tropa de Elite

16h às 17h – Roda de capoeira

17h às 17h45 – Show Marvin

18h às 19h – Olodum

19h30 às 20h30 – Vanessa da Mata

21h – Tribo da Periferia