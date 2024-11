Hipótese de bomba é descartada no DF Plaza, em Águas Claras - (crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para uma suspeita de bomba nesta segunda(18/11), nas imediações do Shopping DF Plaza, em Águas Claras. O esquadrão antibomba iniciou uma operação no local, e depois de algumas horas, a hipótese de bomba foi descartada pela PMDF.

De acordo com a corporação, não havia artefatos explosivos ,apenas um objeto contendo roupas em seu interior. O DF Plaza Shopping informou ao Correio que, de fato, uma mala foi encontrada na área externa do empreendimento. "A polícia militar foi acionada e conduziu junto aos órgãos públicos competentes toda a ocorrência,não identificando objeto que representasse risco de qualquer natureza.O shopping segue com seu funcionamento normal", afirmou em nota.