"Queremos justiça": família chora morte de adolescente em centro olímpico

A tragédia que tirou a vida de Eduardo Costa Macedo, de 15 anos, deixou uma família devastada em Santa Maria. O jovem morreu no sábado (16/11), após encostar em um poste de luz no centro olímpico da cidade. Agora, uma semana após o ocorrido, os familiares dele enfrentam a dor e buscam forças para lidar com a perda repentina.

“Ainda estou em choque. Não consigo acreditar que o meu filho se foi. É uma perda muito grande. Amanhã vou ver meu filho pela última vez. Meu filho estava cheio de saúde. Saiu de casa só pra jogar um pouco e agora está morto. Isso não vai ficar assim. Quero justiça”, disse a mãe do jovem, Lene Cavalcanti, 46, que aguarda a liberação do corpo pelo Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com familiares, Eduardo gostava de esportes e costumava frequentar o centro olímpico, um espaço que deveria ser sinônimo de lazer e segurança, mas que se tornou palco de uma tragédia.

“O Centro Olímpico é frequentado por muita gente aqui em Santa Maria. Como aconteceu com meu irmão podia ter acontecido com qualquer outra criança. Várias pessoas que ficaram sabendo do caso nos falaram que os filhos já levaram choque lá. Algo precisa ser feito. Achávamos que ele estava em segurança, mas parece que estávamos errados”, disse Luís Gustavo, 21, irmão da vítima.

O caso

A família ainda tenta entender como um acidente tão fatal pode ocorrer em um espaço público. Eduardo morreu após receber um choque elétrico ao encostar em um poste de luz, enquanto buscava a bola, durante uma partida de futebol com amigos no Centro Olímpico e Paralímpico de Santa Maria, na noite de domingo (10/11).

O adolescente foi socorrido em estado grave por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele passou por diversas manobras de ressuscitação e massagens cardíacas, mas devido à condição em que estava teve que ser internado no Hospital de Santa Maria, onde morreu.

Em nota, a Secretaria de Esporte e Lazer disse que o poste não apresentava indícios de falhas e que a manutenção dos Centros Olímpicos é realizada periodicamente.

O velório de Eduardo deve ocorrer na manhã de terça-feira, assim que o corpo for liberado pelo IML.