Guerra entre famílias ciganas motivou assassinato em padaria no DF

O ataque a tiros em plena luz do dia que deixou um homem morto dentro de uma padaria em Sobradinho 2 teria sido motivado por uma vingança entre famílias ciganas do estado de Tocantins. A vítima, Pedro Gonçalves Guimarães Junior, 40 anos, e a companheira se mudaram há cerca de um mês para o DF para fugir da guerra com rivais, segundo revelaram as investigações.



O crime bárbaro ocorreu nas primeiras horas da manhã desse domingo (18/11). Câmeras do circuito interno de segurança mostraram Pedro entrando na padaria e, logo em seguida, o autor dos disparos chega em frente ao estabelecimento em um Voyage preto. Outras filmagens registraram o assassino entrando na padaria e atirando contra Pedro. Ele vestia uma camiseta e short brancos e calçava um chinelo.

A polícia, por meio da 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2), descobriu que Pedro e a esposa vieram para o DF para fugir de uma guerra entre familiares da companheira, uma vez que o casal havia recebido uma ameaça por parte do primo da mulher. Esse primo, por sua vez, já teria executado o irmão e o sobrinho da esposa de Pedro.

Há indícios de que o veículo entrou no DF na manhã de hoje (ontem), o homem praticou o crime e seguiu em direção à Tocantins”, detalhou o delegado Ricardo Viana, chefe da 35ª DP. A princípio, os investigadores têm o nome de dois suspeitos apontados como mandantes do homicídio. A vítima também tinha passagens policiais em Tocantins e Goiás, inclusive, um crime contra a vida.