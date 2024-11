Polícia Civil divulga retrato falado de suspeito de homicídio em padaria

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) divulgou o retrato falado do suspeito de atirar e matar Pedro Gonçalves Guimarães Junior, 40 anos. O crime ocorreu na manhã deste domingo (17/11), em uma padaria de Sobradinho II.

O suspeito dos disparos, que ainda não teve a identidade revelada, fugiu após o crime e ainda não foi capturado. Por isso, o Instituto de Identificação da PCDF divulgou o retrato falado, para que ele possa ser denunciado pela população.

O delegado-chefe da 35ª DP (Sobradinho II), Ricardo Viana, que investiga o caso, alertou que, apesar de a pele do suspeito aparecer mais parda na imagem divulgada, ela tem o tom mais claro.

Denúncias que possam levar ao paradeiro do suspeito podem ser feitas nos canais online da Polícia Civil, no site da corporação, pelo disque-denúncia (197) ou na delegacia mais próxima.

O caso

Pedro Gonçalves foi morto com oito disparos dentro de uma padaria, no Setor de Mansões de Sobradinho II. Câmeras do circuito interno de segurança obtidas pelo Correio mostram o suposto autor chegando à padaria em um Voyage preto vestindo uma camiseta e short branco e um chinelo.

À polícia, um dos funcionários do estabelecimento relatou a situação e disse que a vítima estava dentro do estabelecimento, quando foi surpreendido a tiros. O caso é investigado pela 35ª DP.