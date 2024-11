Homem preso por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo

Um homem foi preso por suspeita de violência doméstica e posse irregular de arma de fogo na QR 405, em Samambaia. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta das 21h, desta segunda-feira (18/11), após uma denúncia feita por um indivíduo que relatou uma discussão violenta entre seus pais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo informações do denunciante, o pai dele estava com a posse irregular de uma arma de fogo. Após a chegada no local, os policiais identificaram uma pistola calibre .40 com 10 munições intactas.

Leia também: Polícia prende homem com espingardas e mais de 600 munições no DF

Apesar do homem ter o registro do armamento, ela estava fora do ambiente permitido, o que caracteriza posse irregular. O suspeito foi conduzido à 32ª Delegacia de Polícia, para a realização das providências legais.