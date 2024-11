Polícia Militar prende dois homens após disparos em Samambaia

Dois homens envolvidos em disparos na QR 212, em Samambaia, foram presos na noite deste domingo (17/11). Policiais Militares do Grupo Tático Operacional do 11° Batalhão (Gtop 31) informaram que, ao chegarem ao local, encontraram 18 cápsulas de munição calibre 9mm espalhadas na rua. Não houve feridos.

Testemunhas relataram que os dois suspeitos saíram de um comércio local, efetuaram os tiros e depois retornaram ao estabelecimento, onde a polícia, posteriormente, encontrou um carregador com duas munições intactas. Após avaliação de imagens da câmera de segurança fornecidas pela dona do estabelecimento, foi identificado que um dos autores dos disparos era frequentador do comércio. O homem foi detido ainda no local.

A polícia encontrou o outro suspeito na QR 210, portando uma pistola 9mm. Aos policiais, alegou que uma terceira pessoa havia deixado a arma com ele.

Os envolvidos nos crimes e as testemunhas foram levadas àpara a 26° Delegacia de Polícia, onde foram registradas as ocorrências de flagrante de disparo em via pública e porte ilegal de armas de fogo.

