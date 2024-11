Asfalto sede e causa acidente com caminhão-guincho no Sol Nascente

Uma parte do asfalto cedeu no trecho 3 do Sol Nascente, gerando um acidente entre um caminhão-guincho e outros três veículos, na manhã desta terça-feira (19/11/). O acidente aconteceu na descida da via do mercado Trem Bão, perto da Escola Classe 66, por volta das 10h da manhã.

Segundo informações de moradores, o caminhão transitava quando um buraco se abriu no asfalto fazendo que o motorista perdesse o controle e atingisse três carros que estavam estacionados perto da calçada.

Apesar da grande movimentação no horário do acidente, houve apenas danos materiais. O motorista também não ficou ferido.

Segundo a Secretaria de Obras (SODF), o motivo do asfalto ter cedido foi o grande volume de chuvas que encharcou o terreno. Os reparos na pista já estão sendo realizados pela equipe. A pasta ainda afirma que sete lagoas de detenção estão em funcionamento e outras cinco estão sendo construídas. A região conta com 20 km de redes de drenagem já instaladas.

