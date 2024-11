Planaltina terá laboratório Agro 4.0 no câmpus do IFB

A assinatura do convênio ocorreu no câmpus do IFB, em Planaltina - (crédito: Divulgação)

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal de Brasília (IFB) fecharam ontem uma parceria para a criação de um Laboratório Agro 4.0 no câmpus de Planaltina.

Com investimento de R$ 3,5 milhões e elaborado de forma tripartite, com a inclusão da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) como instituição de apoio, o laboratório será equipado com tecnologia de ponta para análise de solo, plantas e desenvolvimento de soluções inovadoras para a agricultura.

Leia também: Moradores do Entorno aumentam procura por empregos em Brasília

A iniciativa visa impulsionar a produtividade e a sustentabilidade do setor, além de promover a transferência de conhecimento para produtores rurais da região.

A expectativa é que o laboratório se torne um centro de referência em agricultura de precisão, oferecendo cursos e treinamentos para agricultores e pesquisadores. Além disso, a parceria busca contribuir para a segurança alimentar e o desenvolvimento regional.

Pontos destacados na parceria

Inovação: implementação de tecnologias 4.0 para aumentar a eficiência e a produtividade na agricultura;

Sustentabilidade: promoção de práticas agrícolas mais sustentáveis e preservação do meio ambiente;

Desenvolvimento regional: geração de emprego e renda, além de fortalecer a cadeia produtiva local;

Transferência de conhecimento: Oferta de cursos e treinamentos para agricultores e pesquisadores.

Ricardo Cappelli, presidente da ABDI: "Aqui, a gente sabe que está aplicando o dinheiro bem, que esse dinheiro vai virar equipamentos, vai virar desenvolvimento, vai virar conhecimento. Isso é legado" (foto: Divulgação)

"Aqui, a gente sabe que está aplicando o dinheiro bem, que esse dinheiro vai virar equipamentos, vai virar desenvolvimento, vai virar conhecimento. Isso é legado".

- Ricardo Cappelli, presidente da ABDI

13%

Percentual de contribuintes que ainda estão em débito com IPVA e IPTU. O Governo do Distrito Federal já arrecadou R$ 2,657 bilhões com os tributos em 2024, no entanto, aguarda receber R$ 600 milhões com os inadimplentes.

Leia também: Cooperativa é a aposta para alavancar a produção de mel no DF

Do DF para o Quênia

Uma revolução silenciosa transforma a pecuária queniana. Nascida no Brasil, a iniciativa Pecuária Brasil, um programa de inseminação artificial em tempo fixo (IATF), que promete o melhoramento genético do rebanho, acaba de dar os primeiros passos no continente africano.

Neste mês, as primeiras inseminações foram realizadas na comunidade Visoi Ward, no condado de Nakuru. A iniciativa, que chegou ao país após uma visita de representantes da Embaixada do Quênia a uma propriedade no Distrito Federal e a adesão oficial da Corporação de Desenvolvimento Agrícola queniana, promete impulsionar a produção de leite e carne no país.

Em três anos, o programa beneficiou mais de 12 mil propriedades em 4 mil municípios e utiliza sêmen de alta qualidade para melhorar a genética dos rebanhos. "A inseminação artificial, antes restrita aos grandes produtores, agora está ao alcance dos pequenos pecuaristas", destaca Alana Bezerra, coordenadora do projeto.

Neste mês, as primeiras inseminações foram realizadas na comunidade Visoi Ward, no condado de Nakuru (foto: Divulgação)

Emater e o clima

Será realizado hoje, das 8h30 às 17h30, o I Seminário Emater-DF no Clima. O evento é destinado a técnicos, produtores rurais, estudantes, entidades do terceiro setor e interessados na temática ambiental. A programação inclui palestras sobre mudanças climáticas, práticas agrícolas sustentáveis, conservação da água, prevenção e combate a incêndios florestais, entre outros temas fundamentais para o fortalecimento da agricultura aliada à sustentabilidade.

Leia também: Sinos dobram em Ouro Preto em louvor aos 210 anos da morte de Aleijadinho

De acordo com a engenheira ambiental Icléia Silva, da Gerência de Meio Ambiente (Geamb) da Emater-DF, o seminário é apenas o início de uma iniciativa maior. "Essa será uma das primeiras atividades do programa Emater-DF no Clima. Queremos mostrar que é possível compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico das áreas rurais do DF com a melhoria do microclima local, garantindo benefícios para as futuras gerações", destaca.

Ação para venda de imóveis

De olho na injeção do 13º na economia, a Brasal Incorporações promove amanhã o Dia B. Trata-se de uma ação especial com condições especiais para compra de imóveis, com descontos e facilidades de pagamento para quem deseja adquirir um apartamento na capital federal. O evento será realizado das 9h às 18h, em três locais: Espaço Brasal Noroeste, Espaço Brasal Beira Lago e Auster Brasal no Guará 2.