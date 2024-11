Moradores do Entorno aumentam procura por empregos em Brasília

Patrick Gouy, CEO da Recrut.AI: "A dinâmica do mercado de trabalho está acelerada, mas o que temos percebido é que cada região tem uma dinâmica própria bem diferente das demais. É o caso do DF" - (crédito: Divulgação)

Cada vez mais moradores do Entorno procuram emprego no Distrito Federal. Um em cada cinco candidatos inscritos em processos na plataforma de inteligência artificial Recrut.AI é de cidades ao redor do DF.

Grandes varejistas usam a ferramenta para recrutar trabalhadores. Segundo os dados da empresa, nos processos seletivos abertos neste momento, 20,5% dos inscritos são do Entorno. Há seis meses, o percentual era de 6,8%.

O fato de a tecnologia começar a ser usada para recrutar profissionais para cargos operacionais e a popularização de processos automatizados contribuem para o aumento da demanda.

"Esse movimento nos chamou a atenção porque é um número muito alto na comparação com outros estados, mas entendemos que é uma realidade das cidades-dormitórios do Entorno", afirma o CEO da Recrut.AI, Patrick Gouy.

"A dinâmica do mercado de trabalho está acelerada, mas o que temos percebido é que cada região tem uma dinâmica própria bem diferente das demais. É o caso do DF", completa.

Mais voos internacionais

Brasília terá um aumento na oferta de assentos para voos internacionais. Segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), serão 36,8% vagas a mais no verão a partir do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, em comparação com o ano passado.

As empresas vão ofertar voos de Brasília para Santiago (Chile), Lima (Peru), Cancún (México), Bogotá (Colômbia), Orlando e Miami (EUA). No doméstico, a oferta cresceu 12,4%.

Em todo o Brasil, a oferta de assentos cresceu 12% na alta temporada de verão. As empresas estão disponibilizando 29,8 milhões de assentos para voos domésticos e internacionais, distribuídos em 184 mil voos durante o período.

Segundo levantamento da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), serão 36,8% vagas a mais no verão a partir do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitscheck, em comparação com o ano passado

Foco no empreendedorismo feminino

Para incentivar a conquista da autonomia financeira feminina, a Câmara Legislativa do DF promove hoje um grande encontro com especialistas no tema de mulheres que já empreendem ou que querem entrar no mundo dos negócios.

O "Empreendedorismo Feminino em Pauta — Women Development Summit (WDS) 2024" abordará temas, como inteligência artificial, capitalismo e crescimento empresarial.

O evento começa às 13h30, no auditório, com o credenciamento do público. A iniciativa é da deputada Paula Belmonte (Cidadania) em parceria com entidades do setor. "Queremos oferecer uma oportunidade para a troca de informações entre as mulheres, encorajar e despertar o espírito empreendedor", destaca a distrital.

Confira a programação

14h - Abertura com a deputada Paula Belmonte, autora da Lei Federal nº 14.667/2023, que institui a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino no Brasil

14h15 às 14h45 - Palestra: Inteligência Artificial e Inovação nos Negócios, por Rosilda Prates (Grupo Mulheres do Brasil)

14h45 às 16h30 - Palestra: O Capitalismo Consciente, por Nilima Bhat

16h30 às 17h30 - Palestra: Crescimento Exponencial, por Brunno Falcão (Science Play)

17h30 às 18h15 - Painel: Prêmio Mulher de Negócios do Sebrae-DF 2024 18h30 - Mostra Gastronômica do Senac

Paula Belmonte fará a abertura do encontro na Câmara Legislativa (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

R$ 155 milhões

Estimativa feita pela Fecomércio-DF em relação ao valor que será injetado na economia do DF com a Black Friday, no próximo dia 29. Análise comportamental divulgada pelo Google indica que o interesse do usuário nas buscas por produtos começa a aumentar gradativamente a partir da segunda-feira que antecede a data, com ápice a partir das 12h de quinta-feira e madrugada e manhã da própria sexta-feira.

Peça infantil

A Embaixada do Reino dos Países Baixos promove hoje o projeto "Jimp & Janneke — duas crianças da Holanda e o lobo-guará". A partir das 9h, haverá um evento exclusivo para alunos da Escola Classe 26 de setembro, em Taguatinga. Na quarta que vem, novas sessões, abertas ao público e com entrada franca, serão realizadas na Biblioteca Demonstrativa, na 506/507 Sul, às 14h e às 17h30.