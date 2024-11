Operação prende suspeitos de assassinato no Gama; um homem segue foragido

A 14ª Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal cumpriu, na manhã desta sexta-feira (22/11), dois mandados de prisão e três de busca e apreensão nas quadras 9, 13 e 17 do Setor Sul, no Gama. Nos endereços foram presos os suspeitos de envolvimento em um homicídio ocorrido na Praça 3, também do Setor Sul, no dia 4 de outubro. Na ocasião, a vítima foi atingida com três tiros na cabeça.

Os mandados fazem parte da operação Última Palavra, que contou com o apoio da Divisão de Operações Especiais (DOE) e da Divisão de Operações Aéreas (DOA). Com os dois suspeitos foram localizadas munição e drogas, sendo lavrado auto de prisão em flagrante por tráfico e posse de munição.

Um terceiro envolvido no assassinato encontra-se foragido. Trata-se de Lucas Ryan de Lima Mesquita, 23 anos, investigado, também, por outro homicídio ocorrido no Gama. Segundo a investigação, o rapaz é considerado altamente perigoso e, na ocasião do segundo crime — no dia 4 de outubro —, já estava foragido.

Lucas Ryan é considerado altamente perigoso (foto: Divulgação/PCDF)

“O último crime cometido por Lucas foi especialmente violento, colocando em risco a vida de diversas pessoas que estavam presentes no local”, afirmou a PCDF. A divulgação da imagem de Lucas Ryan é fundamental para que a população possa colaborar com as investigações e auxiliar na sua captura.

Qualquer informação que possa levar à localização do foragido deve ser repassada imediatamente à PCDF, por meio do Disque-Denúncia (197), canais on-line no site oficial ou na delegacia mais próxima.