Emater-DF promove curso de decoração em biscoitos natalinos

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) disponibilizou um curso de decoração em biscoitos natalinos para produtoras rurais. Nesta quinta-feira (21), o workshop foi apresentado com o propósito de estimular o empreendimento e mostrar uma possibilidade para gerar fonte de renda aos 20 representantes de regiões diferentes do DF. Técnicas avançadas como manejo e decoração do biscoito foram ensinadas para as participantes, contando com o auxílio de um instrutor.

O presidente do Emater-DF, Cleison Durval, explicou que este curso serve para criar oportunidades de renda real, a fim de comercializar o produto feito pelo empreendedor em feiras, padarias e mercado com exigências e o padrão que o consumidor pede.

Pessoas interessadas em participar dos cursos do Centro de Formação Tecnológica e Desenvolvimento Profissional (Cefor) da Emater-DF devem procurar as unidades da empresa mais próximas da propriedade para se informar sobre a abertura de novas turmas no mesmo ou em outros cursos.

*Com informações da Emater-DF