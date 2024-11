Polícia investiga corrupção envolvendo servidor da Receita do DF

PCDF investiga servidor do auto escalão da Receita Federal com grupo do ramo atacadista - (crédito: PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal apura um possível esquema de corrupção envolvendo um servidor do alto escalão da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal e um grupo empresarial do ramo atacadista.

Os suspeitos estão sendo investigados por crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e crime funcional contra a ordem tributária. De acordo com as investigações, o servidor público teria cancelado certidões da dívida ativa para beneficiar um grupo atacadista (o Dia a Dia).

Na manhã desta sexta-feira (22/11), os agentes cumpriram seis mandados de busca e apreensão na casa de um auditor recém-aposentado da Receita, na sede da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal (SUREC) e em outro setor da Secretaria de Economia, assim como em alguns endereços relacionados à investigação.

Procurada, a Subsecretaria de Receita do Distrito Federal ressaltou que o servidor não exerce cargo atualmente no órgão. “O servidor citado está aposentado e não ocupa nenhum cargo em comissão desde o início da atual gestão. Gostaríamos de esclarecer também que ele não faz parte do alto escalão da Receita atualmente”, afirmou a assessoria.

Inocência

Em nota a empresa investigada afirma que será inocentada, visto que “não existe vínculo algum com a denúncia supracitada” e informou que não haverá afastamento de funcionário “uma vez que a acusação é improcedente”. Segue o documento na íntegra:

A nota diz ainda que a empresa “repudia toda e qualquer prática ilícita, envolvendo corrupção ativa ou passiva, fraude ou outra configuração de crime contra os mecanismos legais da legislação brasileira. Somos uma empresa idônea, com mais de 10 anos de mercado, nos quais foram prezados o cumprimento integral das obrigações legais, com instituições privadas e públicas. Configurando, portanto, como um dos principais contribuintes do DF”.

No documento, o grupo empresarial reforça que “acredita no trabalho das autoridades, cientes de que, mais uma vez, a empresa será inocentada, pois não existe vínculo algum com a denúncia supracitada. Reforçamos ainda que não haverá afastamento de funcionário, uma vez que a acusação é improcedente. Certos disso, nosso maior compromisso é com os nossos clientes, oferecendo o melhor atendimento e experiência de compra.

