Corpo de pescador que estava desaparecido em rio é encontrado

Força-tarefa busca por pescador que sumiu no Rio São Bartolomeu, no Paranoá - (crédito: CBMDF)

Militares do Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontraram, nesta sexta-feira (22/11), o corpo de um homem que desapareceu ao sair para pescar, no Rio São Bartolomeu, próximo ao Núcleo Rural Boqueirão, região administrativa do Paranoá.

Os bombeiros foram acionados para uma força-tarefa de buscas à 00h15 de quinta-feira (21/11) pela família da vítima. Segundo o irmão do pescador, de 56 anos, o familiar saiu para pescar às margens do Rio São Bartolomeu, por volta das 17h de quarta-feira (20/11), e não retornou para casa.

Após as buscas, que contaram com equipes de mergulhadores e cães de resgate, os bombeiros localizaram o pescador por volta das 11h desta sexta-feira. O corpo estava boiando e parado em um remanso (massa de água que entra numa parte curva do rio, formando uma espécie de pequena enseada sem praticamente nenhum movimento).

O caso é investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).