TCDF inaugura espaço em memória a ex-presidente da OAB Juliano Costa Couto

O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) inaugura, nesta terça-feira (26/11), um espaço dedicado ao suporte aos advogados que atuam em processos na Corte. O local será batizado como Espaço Juliano Costa Couto, em homenagem ao ex-presidente da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) e conselheiro aposentado do TCDF.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Projetado com instalações modernas, o ambiente oferece recursos que facilitam o trabalho dos profissionais de advocacia, incluindo computadores, áreas de trabalho privativas e acesso a sistemas internos. Esses recursos permitirão que os advogados preparem, consultem e analisem processos com maior conforto e eficiência. Juliano Costa Couto faleceu em 28 de abril, em decorrência de um câncer no intestino.

A cerimônia de inauguração será realizada no térreo do Edifício Anexo do Tribunal, com início às 16h. Entre os presentes, estarão o presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), desembargador Waldir Leôncio Júnior, e o presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Júnior.

Quem foi Juliano Costa Couto

Juliano Costa Couto foi um advogado renomado, que atuou como membro de comissões, conselheiro, diretor e presidente da OAB-DF. Após deixar a presidência da Ordem, dedicou-se à advocacia no escritório Costa Couto Advogados, do qual era sócio fundador. Formado pelo Centro Universitário UDF em 1997, era mestre em direito constitucional e processo constitucional pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), e pós-graduado em processo civil pelo ICAT-Master/AEUDF. Iniciou sua carreira como professor universitário em 2000.

Filho de Ronaldo Costa Couto e Virgínia, Juliano inspirava-se no legado do pai, que foi historiador, professor e político. Ronaldo aposentou-se como conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) e também exerceu os cargos de governador do Distrito Federal e ministro do Interior, do Gabinete Civil e do Trabalho.

Juliano Costa Couto deixou a esposa, Aline, com quem oficializou o casamento em 2023, e dois filhos, Gustavo e Manuela.