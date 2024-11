Parque Nacional de Brasília oferece banho de floresta a visitantes

Em comemoração aos seus 63 anos, o Parque Nacional de Brasília (PNB) oferece o Banho de Floresta, a partir desta sexta-feira (29/11). Os visitantes terão uma verdadeira experiência de bem-estar para se conectarem ainda mais com a fauna e a flora.



A atividade é gratuita e contempla grupos com até 12 pessoas sob supervisão de guias, sempre aos sábados, às 8h30. A atividade estará disponível até julho/2025. Os interessados devem fazer inscrição pelo link: https://forms.gle/szK5dSboJYDU3Fkz7



O banho de floresta, também conhecido como shinrin-yoku, é uma prática japonesa que consiste em interagir com a natureza por meio dos sentidos.



A ação é resultado de uma parceria do WWF-Brasil, do Instituto Brasileiro de Ecopsicologia (IBE), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o objetivo de valorizar as unidades de concervação e as pessoas que vivem em seu entorno como protagonistas no combate às mudanças climáticas.



Programação:

Lançamento

Data: 29/11 (excepcionalmente para o aniversário do Parque Nacional de Brasília)

Horário: 8h às 10h - atividades de educação ambiental, teatro de sensibilização da Polícia Militar, no Centro de Visitantes.

Horário: 10h às 12h: Banho de Floresta – entrada da Trilha da Capivara, na Água Mineral.

Demais datas (sábados)

Horário: 8h30 - Banho de Floresta – entrada da Trilha da Capivara, na Água Mineral.

Inscrições: Banho de Floresta - Parque Nacional de Brasília - Trilha da Capivara