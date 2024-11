Deputados aprovam projeto que inclui comida vegana em escolas públicas do DF

A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou um projeto de lei que determina a inclusão de refeições veganas no cardápio das escolas públicas do Distrito Federal. O projeto foi apresentado pelo deputado deputado Ricardo Vale (PT).

O texto exige que as escolas ofereçam, diariamente, ao menos uma opção de refeição vegana com teor nutricional equivalente às demais refeições. Os pais e responsáveis deverão informar a escolha alimentar à escola, que deverá cadastrar e monitorar os alunos que optarem pela alimentação vegana.

“Dados do Instituto Brasileiro de Opinião e Estatística (IBOPE) mostram que, no ano de 2013, o número de brasileiros que se declaravam vegetarianos era de 15,2 milhões, representando cerca de 8% da população do país. Essa proporção saltou para 14% da população em 2018, totalizando 30 milhões de brasileiros”, explicou o deputado no documento.

O projeto foi aprovado pelas comissões de Educação, Saúde e Cultura (CESC), Assuntos Sociais (CAS), Economia, Orçamento e Finanças (CEOF) e Constituição e Justiça (CCJ). Agora, aguarda sanção ou veto do governador Ibaneis Rocha (MDB).