Cosméticos desbancam eletrônicos na preferência dos brasilienses na Black Friday

Chegou uma das datas mais esperadas do ano: a Black Friday. Em levantamento exclusivo para o Correio, o Google indica quais são as categorias mais pesquisadas pelos consumidores do Distrito Federal para compras on-line.

Se nacionalmente o maior interesse de compra está voltado para eletrodomésticos, na capital federal, a procura por cosméticos lidera. A cada 100 buscas feitas pelos brasilienses, 15 são de cosméticos. Na sequência, aparecem telefonia, com 10%, e camisetas e tops, com 7%.

As 10 categorias mais procuradas pelos brasilienses na Black Friday

Cosméticos 15% Telefonia 10% Camisetas e tops 7% Cuidados com os cabelos 6% Componentes para equipamentos de áudio 6% Preparo físico e nutrição 5% Laptops 5% Utensílios para cozinha 4% Televisões 4% Vestidos 3%

Ações do Codese-DF

O Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do Distrito Federal (Codese-DF) vai apresentar, na próxima terça-feira, o andamento das ações propostas no documento "O DF que a gente quer — visão 2040", acatadas no Plano de Governo 2023/2026.

Durante o evento, também será lançada a plataforma de governança "O DF que a gente quer", com informações e monitoramento das ações e metas propostas pela população da capital federal nos seis eixos temáticos: Cidadania e desenvolvimento social; desenvolvimento econômico; sustentabilidade, tecnologia e inovação; desenvolvimento urbano; turismo, economia criativa, cultura, esporte e lazer; eixo Brasília-Goiânia e Ride.

Saneamento urbano

O Suplemento de Saneamento da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic 2023), divulgado ontem pelo IBGE, enfatizou a existência no Distrito Federal de todos os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, sendo eles: abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana; manejo de resíduos sólidos; e drenagem e manejo de águas pluviais. Alagoas e o DF são as únicas unidades da Federação que não têm lixão a céu aberto, segundo a pesquisa.

919

Quantidade de piscicultores existentes no Distrito Federal. Ano passado, eles produziram 2, 039 mil toneladas de pescado. Ceilândia, Gama e Planaltina são as regiões administrativas que concentram a maior parte da atividade. Na quarta-feira, produtores, técnicos e representantes de órgãos governamentais participaram de um encontro organizado pela Emater-DF para discutir as potencialidades, desafios e avanços necessários para o fortalecimento da aquicultura na capital federal.

Um ano em Brazlândia

O Polo de Educação Profissional Senac Brazlândia, uma parceria entre o Senac?DF e a administração regional, celebra o primeiro ano de atividade com uma cerimônia na segunda, a partir das 8h30.

Até agora, foram formadas 27 turmas, em cursos que ampliam as oportunidades de aprendizado e contribuem para a formação e capacitação profissional da população. "Este polo é um exemplo claro do nosso compromisso com a educação profissional de qualidade. Por meio dessa parceria, estamos ampliando as oportunidades para a população de Brazlândia", destaca o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa.

Instalado na Avenida Veredinha, ao lado da Emater, O espaço funciona em uma área de 335 m², com três laboratórios de moda, gastronomia e tecnologia. Ao todo, são oferecidos 15 cursos em diversas áreas.