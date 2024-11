Em outubro, DF gerou mais de 3,8 mil empregos de carteira assinada

Dados do Novo Caged — um método de gerar estatísticas de empregos formais no Brasil utilizando o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o e-Social e o Empregador Web— mostraram que o Distrito Federal encerrou o mês de outubro com a criação de 3.839 novos empregos de carteira assinada.

Quatro dos cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos. De janeiro a outubro deste ano, são 44,9 mil cargos formais gerados no estado, resultado de 397,8 mil admissões e 342,8 mil desligamentos.

Segundo o levantamento, o setor que mais se destacou foi o de Serviços, que registrou a abertura de 2.433 novas vagas. Em seguida, vem o Comércio com 814, Construção com 539 e Indústria, com 72. O grupamento de Agropecuária foi na contramão dos outros e teve um desempenho negativo, de -19.

Brasil

O Brasil teve saldo positivo de 132.714 empregos com carteira assinada no mês passado, fazendo o país acumular, nos primeiros dez meses do ano, um saldo de 2,11 milhões de postos formais.

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti