Jovens são atropeladas em faixa de pedestre por motorista não habilitado

As adolescentes, de 14 e 15 anos, foram atropeladas enquanto atravessavam na faixa de pedestre - (crédito: CBM-DF)

Nesta quarta-feira (28/11), na Avenida Central de Sobradinho, duas adolescentes foram atropeladas por um motorista sem habilitação enquanto atravessavam na faixa de pedestres . As jovens, de 15 e 14 anos, sofreram ferimentos pelo corpo e foram levadas ao Hospital Regional de Sobradinho.

O condutor do veículo envolvido no acidente, um rapaz de 22 anos que não teve a identidade divulgada, esperou no local a chegada da polícia. Ele não sofreu ferimentos e por isso não foi encaminhado ao hospital.