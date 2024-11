Homem preso por suspeita de encabeçar assassinatos é filho de ex-prefeitos

Preso e apontado pela polícia como o responsável por encabeçar uma série de assassinatos em Padre Bernardo (GO), Wallison Gonçalves dos Reis é filho dos ex-prefeitos da cidade de Mimoso (GO) Genivaldo Gonçalves dos Reis e Rosângela Alves dos Reis. O jovem foi detido na segunda-feira (25/11), após cinco anos foragido.

Rosângela e Genivaldo ocuparam o cargo de prefeito de Mimoso e Genivaldo também foi eleito vereador da cidade por três mandatos. Em 2019, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) cassou o mandato de Genivaldo e do vice dele na época, Manoel Ubaldino de Freitas, por acusação de abuso de poder econômico, captação e utilização de recursos ilícitos.

Pelas redes sociais, os pais de Walisson emitiram uma nota em defesa do filho. No documento, Genivaldo chamou as informações acerca de Walisson de caluniosas. “Ressalto que meu filho não possui qualquer condenação penal, não responde a processos por tráfico de drogas e está protegido pelo princípio constitucional da presunção de inocência”, alegou o ex-prefeito. Genivaldo defendeu, ainda, o período em que esteve à frente do cargo político. “[...] Sempre atuamos (eu e minha esposa) com ética e compromisso com a população.”

Mas o relatório policial do Grupo de Investigações de Homicídios de Águas Lindas (GIH/PCGO) revelou fortes evidências que ligam Wallison a uma série de assassinatos contra um grupo rival da cidade. O motivo seria a disputa por ponto de drogas.

As investigações começaram depois de uma onda de assassinatos, entre novembro e dezembro de 2019. Entre os homicídios, está o de Kássio da Silva Moreira, morto a tiros durante uma festa em Padre Bernardo. A polícia descobriu que, dias antes do crime, Kássio discutiu com o grupo de Wallison e ambos se ameaçaram.

Após a morte de Kássio, o grupo do qual ele fazia parte prometeu vingança e, em 6 de dezembro de 2019, o irmão de Kássio e um adolescente teriam invadido uma casa e encontrado um dos autores do homicídio de Kássio, identificado como Matheus. Matheus chegou a implorar pela vida e a rezar, mas foi alvejado e morto.



Em uma nova vingança, a turma de Wallison teria matado, de forma fria e cruel, o pai de Kássio. O crime ocorreu dentro de um comércio da família da vítima, em Taboquinha.

Dos envolvidos no grupo de Walisson, apenas ele estava foragido desde 2019. Nesta segunda-feira (25/11), os policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão. O suspeito foi encaminhado ao presídio de Padre Bernardo.