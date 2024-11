Traficante que encabeçou assassinatos é preso após 5 anos foragido

A Polícia Civil do estado de Goiás (PCGO) prendeu um traficante envolvido em uma série de assassinatos contra um grupo rival na cidade de Padre Bernardo (GO). Walisson Gonçalves dos Reis foi detido na zona rural de Mimoso de Goiás (GO) pelo Grupo de Investigações de Homicídios de Águas Lindas (GIH). Além dele, outros dois integrantes do mesmo grupo, sendo um adolescente, foram presos entre 2019 e semana retrasada.

As investigações por parte da polícia começaram depois de uma onda de assassinatos entre novembro e dezembro de 2019. Entre um dos homicídios está o de Kássio da Silva Moreira, morto a tiros durante uma festa em Padre Bernardo. A polícia descobriu que, dias antes do crime, Kássio discutiu com o grupo de Walisson e ambos se ameaçaram.

Após a morte de Kássio, o grupo do qual ele fazia parte prometeu vingança e, em 6 de dezembro de 2019, o irmão de Kássio e um adolescente invadiram uma casa e encontraram um dos autores do homicídio contra Kássio, identificado como Matheus. Matheus chegou a implorar pela vida e a rezar, mas foi alvejado e morto.

Em uma nova vingança, a turma de Walisson matou, de forma fria e cruel, o pai de Kássio. O crime ocorreu dentro de um comércio da família da vítima, em Taboquinha.

Dos envolvidos da turma de Walisson, apenas ele estava foragido desde 2019. Nessa segunda-feira (25/11), os policiais civis deram cumprimento ao mandado de prisão. O traficante foi encaminhado ao presídio de Padre Bernardo.