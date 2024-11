Ex-diretor da Rádio Cultura Didi Barbosa morreu nesta sexta (29/11)

Didi, torcedor do Botafogo, pegou amigos de surpresa com falecimento às vésperas de um grande dia para seu time - (crédito: Arquivo pessoal)

Levando uma vida ligada à música e responsável a produção de gravações de artistas famosos, morreu, nesta sexta-feira (29/11), aos 69 anos, vítima de infarto, Diógenes “Didi” Barbosa. Ele, que por duas vezes foi diretor da Rádio Cultura, teve momentos curiosos de sua história, segundo disse seu filho Pedro Barbosa, 25 anos. Entre eles, por exemplo, está o de haver sido o primeiro a executar uma canção do pernambucano Lenine na frequência FM, responder por produções do Natiruts e "tomar um porre com Raul Seixas".

“Meu pai foi uma revolução, o puro rock n' roll. A prova de que só envelhece quem quer”, ressaltou o rapaz.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Apaixonado pelo Botafogo, Didi se foi na véspera do grande jogo do seu time pela final da Copa Libertadores contra o Atlético Mineiro, em Buenos Aires (Argentina), no domingo (1/12). “Ele pregou essa peça na gente, de ir embora antes do dia mais esperado da vida dele”, lamentou Cláudio Careca, 66 anos, amigo de décadas.

Mário Beethoven, outro parceiro de longa, também comentou a perda: “Didi foi um amigo exemplar. Gostava dele como se fosse um irmão”

A família ainda não divulgou detalhes sobre o sepultamento.