Acusado de invadir casa e matar idoso leva disparo de arma de choque e é contido; veja vídeo 

O indivíduo subiu no telhado da casa, e o Batalhão de Operações Especiais (Bope) está atualmente tentando negociar a situação - (crédito: Material cedido ao Correio )

Um vídeo obtido pelo Correio mostra os momentos da negociação entre os policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e o homem acusado de invadir uma casa e espancar um casal de idosos, na QR 325 de Samambaia Sul. O morador, identificado como Divino, não resistiu aos graves ferimentos e morreu. A mulher dele se fingiu de morta e conseguiu escapar com vida. Após quase duas horas, o autor recebeu um disparo de taser (arma de eletrochoque) e foi contido.

A tragédia ocorreu na noite deste domingo (1°/12) e mobilizou as forças de segurança. No vídeo, o homem, que é morador da mesma rua das vítimas, aparece em cima do telhado vestindo apenas uma cueca e gritando. Segundo informações da PMDF, o suspeito invadiu a residência e espancou o casal.



Não há indícios que o acusado tenha usado algum tipo de arma. O senhor faleceu e a esposa dele caiu ao chão e simulou estar morta para conseguir escapar com vida. O Correio apurou que os idosos são pais de um policial militar do Estado de Goiás e, por isso, há uma forte mobilização da corporação goiana no local dos fatos.



Veja vídeo: