Evento de Natal na Esplanada começa neste domingo (1º/12)

O evento "Nosso Natal" teve início neste domingo (1º/12) na Esplanada dos Ministérios, trazendo uma decoração encantadora, repleta de luzes e cores que prometem encantar brasilienses de todas as idades. A megaestrutura, que ficará aberta até 30 de dezembro, vai transformar a capital em um verdadeiro conto de Natal, atraindo visitantes de todos os cantos da cidade. O evento acontece diariamente, das 17h às 22h.

Com uma área de 90 mil metros quadrados, durante todo o mês de dezembro, o evento oferece uma grande diversidade de atrações gratuitas, como pista de patinação no gelo, roda-gigante, carrossel encantado, presépio vivo, teatro infantil e oficinas criativas para as crianças, com atividades como a criação de cartinhas para o Papai Noel, enfeites para a árvore de Natal, gorros natalinos e guirlandas. Além disso, o espaço contará com uma praça de alimentação e uma feira de presentes mágicos, tornando o Natal ainda mais especial.

A vendedora Cláudia Fernandes, de 45 anos, saiu do Recanto das Emas — cerca de 30 km do Plano Piloto — para apreciar a decoração de Natal ao lado do filho Breno William, de 14 anos. Com os celulares em mãos, eles registravam cada momento para compartilhar nas redes sociais. “Aproveitei meu dia de folga e estava ansiosa para ver a decoração. Está tudo maravilhoso, estou adorando. Já fiz várias fotos e vídeos”, conta.



A inauguração contou com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB), acompanhado pela primeira-dama Mayara Noronha e pelo filho do casal, Mateus Noronha Rocha. “Deu muito trabalho para que a cidade ficasse assim, que já é iluminada, e agora ainda mais, para a população e as famílias do Distrito Federal. Que nossas crianças possam aproveitar esse momento de conexão com Deus e com Jesus Cristo”, afirmou o governador.

A primeira-dama Mayara Noronha comemorou o início do evento. “Nesta noite especial, um domingo, inauguramos a semana com um evento maravilhoso, que une famílias, alegra as crianças e traz o verdadeiro espírito natalino. Esta festa foi pensada com muito amor e carinho”, disse emocionada.

O Secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, destacou que o espaço dedicado à celebração deste ano é quatro vezes maior que o do ano passado. “Teremos várias atrações locais e nacionais, como o Balé Bolshoi, que nos visitará mais para o final da festa, além da nossa orquestra sinfônica e outros artistas de Brasília. Vamos celebrar o nosso Natal juntos”, detalhou.



Em um momento simbólico, o pequeno Mateus entregou a chave do evento ao Papai Noel, seguido de uma grande queima de fogos coloridos, marcando o início de uma das épocas mais mágicas do ano.



Aproveitando a noite iluminada, o cadeirante colombiano Fábio Padilha, 51, elogiou a decoração e a acessibilidade do local. “Está bem especial. Acho que é uma das maiores decorações que já vi. A cidade está linda, com todas as árvores coloridas e a música. E a acessibilidade está ótima. O ambiente é muito bom, com opções para todos, tem muita coisa para as crianças, comidas gostosas para os adultos, e as luzes e mensagens são encantadoras”, avaliou.





















Serviço:

Período: 1° a 23 e 25 a 30 de dezembro de 2024;

Horário: das 17h às 23h;

Local: Esplanada dos Ministérios;

Entrada: grátis;

Entradas para atrações especificas: ingressos para oficinas infantis, teatro infantil, roda gigante, carrossel e patinação no gelo serão disponibilizados presencialmente no evento.