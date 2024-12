DF tem cinco projetos premiados na 2ª edição do Periferia Viva

O Distrito Federal tem cinco projetos premiados na 2ª edição do Prêmio Periferia Viva. As iniciativas são um recorte das atividades que ressaltam o movimento constante nas periferias de Brasília.

Os projetos vencedores são: Associação Mulheres Poderosas de Santa Luzia, que atua na área de economia criativa e redes solidárias na Estrutural; Casa de Onijá, espaço de acolhimento da comunidade LGBTQIAP+, com vivência Ballroom, ocupação e transformação dos espaços periféricos em Taguatinga; Favela Gastronômica, que foca na gestão comunitária de riscos e empreendedorismo gastronômico; Invenção no Mercado Sul, que promove cultura e identidade periférica também em Taguatinga; e o Projeto Prato Verde Sustentável Plantando Esperança, com educação ambiental e alimentar por meio das hortas comunitárias em Samambaia e Planaltina

Os projetos premiados estão localizados na região do Entorno, Cidade Estrutural, Taguatinga, Planaltina e Samambaia e são, em sua maioria, espaços e bairros oriundos de ocupações.