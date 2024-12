Coletivo filhas da mãe realiza trilha para ver obras de Athos Bulcão

Caminhada para ver as obras de Athos Bulcão na Asa Sul acontece em homenagem aos cinco anos de atividades do grupo. - (crédito: Redes Sociais/ @blocofilhasdamãe)

Neste domingo (8/12), o Coletivo Filhas da Mãe realiza uma trilha urbana para observar as obras de Athos Bulcão, na Asa Sul, em homenagem aos cinco anos de atividade da associação. Este grupo atua em defesa de quem cuida de familiares com demência, preza por uma Sociedade do Cuidado para todas as idades. A caminhada é gratuita e o ponto de encontro está marcado para às 8h, no SesiLab, andar térreo, em frente à Biblioteca Nacional de Brasília.



O percurso da trilha contará com coordenação fotográfica e pausas para os comentários sobre a cidade, a arte de Athos Bulcão e projetos arquitetônicos. O grupo pretende percorrer os caminhos de Athos Bulcão em Brasília, já trilharam duas vezes para ver as obras na Asa Norte.



O Coletivo Filhas da Mãe foi fundado por parentes de pessoas com Alzheimer. A associação possui um blog no Correio Braziliense, no qual abordam pautas sobre envelhecimento saudável, conscientização social e racial, além de defender e apoiar políticas públicas sobre vacina e pessoas com Alzheimer.