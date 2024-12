CLDF aprova R$ 6 milhões para Cine Brasília e Feira do Livro

A Câmara Legislativa (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (3/12), um crédito suplementar de R$ 8 milhões à Lei Orçamentária Anual (LOA), para financiar diversos projetos, entre eles, alguns da área cultural. A maior parte do recurso, R$ 3 milhões, será destinada à revitalização do Cine Brasília, o maior cinema do Distrito Federal. A expectativa é que o cinema receba investimentos em infraestrutura, tecnologia e programação, tornando-se um polo cultural ainda mais atrativo para a população.

Além do Cine Brasília, a Feira do Livro de Brasília, realizada no Parque da Cidade, também foi beneficiada com R$ 3 milhões. Os recursos serão utilizados para melhorar a estrutura da feira e promover atividades culturais e ambientais.

Por fim, a Residência Oficial de Águas Claras também receberá investimentos de R$ 2 milhões para reformas e modernização das instalações. A piscina, a área de convivência, a churrasqueira e o salão de eventos são alguns dos espaços que serão revitalizados.

Cerca de 30 emendas parlamentares foram incorporadas ao projeto de lei, permitindo que os deputados direcionassem recursos às áreas de interesse. No entanto, a emenda do deputado Chico Vigilante (PT), que previa a destinação de recursos para o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF) nas escolas, foi rejeitada.