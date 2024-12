Ministro Gilmar Mendes recebe título de Cidadão Honorário de Brasília

O Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes recebeu, nesta segunda-feira (2/12), o título de Cidadão Honorário de Brasília. A cerimônia de entrega da honraria ocorreu às 10h, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O evento contou com a presença do governador Ibaneis Rocha (MDB), do presidente da CLDF, Wellington Luiz (MDB), e de autoridades dos poderes no âmbito federal e distrital.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) discursou na cerimonia. “Gilmar Mendes tem inteligência e determinação, mas tem algo que poucos juristas, juízes e ministros têm, que é coragem. Acho que isso distingue vossa excelência das demais autoridades desse país, porque a manutenção da nossa democracia, a autoafirmação do nosso poder judiciário, a manutenção do equilíbrio entre os poderes, requer coragem", elogiou.

A homenagem ao magistrado foi proposta pelo vice-presidente da Câmara, Ricardo Vale (PT). O distrital lembrou que sugeriu que a entrega ocorresse neste ano, mas que o pedido é de autoria da ex-deputada distrital Liliane Roriz.

“O título foi aprovado pelo Decreto Legislativo 1.871, de 23 de setembro de 2011, proposto pela então deputada Liliane Roriz e promulgado pelo presidente Cabo Patrício, do Partido dos Trabalhadores (PT). Por razões que não me cabe especular neste momento, a justa homenagem só agora será entregue. Mesmo assim, creio que o fazemos em bom e oportuno momento para reafirmarmos o nosso compromisso indelével com a democracia”, declarou. Ricardo lembrou, ainda, que a cerimônia ocorre pouco depois da divulgação do extenso relatório da Polícia Federal acerca de uma tentativa de golpe nas eleições ocorridas em 2022.

O distrital confessou que é rigoroso quanto à entrega da honraria, mas que a faz exatamente pela admiração ao ministro do STF. “Se eu não me engano, esse é o sexto título em seis anos como deputado. Isso porque eu acho essa homenagem de muita relevância, principalmente, por ser na capital do Brasil", explicou. A honraria é concedida a pessoas que praticam ações de interesse social para a população do DF.

Após discurso de agradecimento, em que relembrou inúmeros momentos de relevância em sua carreira, que tiveram a capital como cenário, o ministro do STF declarou que o dia 2 de dezembro será, certamente, inesquecível a ele e sua família. "Como os senhores sabem, eu, ao longo do tempo, talvez até por circunstâncias da vida, me acostumei a ser criticado. Mas eu sempre recebi elogios com muita parcimônia, porque temia que fossem injustos. Hoje, devo dizer que estou realmente emocionado de receber esse título da CLDF", declarou, completando que o reconhecimento realmente estava faltando em sua currículo, uma vez que considera-se brasiliense por adoção e cultiva uma profunda admiração por Juscelino Kubitschek.

Após o encerramento da solenidade, o governador Ibaneis também parabenizou o ministro por meio de suas redes sociais. "Meus parabéns ao Ministro Gilmar Mendes pelo título de Cidadão Honorário de Brasília. Este é um reconhecimento pela sua trajetória e dedicação à Justiça do Brasil e do DF. Desejo muito sucesso na sua caminhada!", escreveu.

Homenagem

A solenidade contou com a presença de sua esposa, Guiomar Mendes e dos dois filhos: Laura Mendes e Francisco Mendes, além de um dos quatro netos, o pequeno Benjamin.

Antes de receber oficialmente o título, Gilmar foi homenageado pelo filho, que relembrou a trajetória e as benfeitorias do pai à capital. "É um fato notório que a trajetória do professor e ministro Gilmar Mendes, meu pai, é indelevelmente ligada à Brasília. São vários os fatos públicos que comprovam essa ligação umbilical entre a vida como professor e o desenvolvimento do Distrito Federal. Na UnB, atuou na faculdade de direito por mais de duas décadas, tendo servido de orientador e mentor para centenas ou milhares de alunos ao longo desse período", enalteceu.

Carreira

Gilmar Mendes nasceu na cidade de Diamantino, em Mato Grosso, em 30 de dezembro de 1955. Ele formou-se em direito pela Universidade de Brasília (UnB), em 1978. Gilmar também foi professor de direito constitucional de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da UnB, e atuou como orientador de monografia de graduação, mestrado e doutorado na mesma instituição.

Foi nomeado ministro da Suprema Corte em 2002, pelo então presidente do país, Fernando Henrique Cardoso. O ministro é autor de inúmeros artigos na área de direito constitucional, especialmente em temas sobre controle de constitucionalidade, direitos fundamentais, teoria da legislação, interpretação constitucional, direito administrativo, reforma constitucional e reforma do judiciário.