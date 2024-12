"Educação é a base para um Brasil mais desenvolvido", diz diretor da FGV

Henrique Paim, diretor da FGV DGPE, durante sua participação no CB Fórum, destacando a educação como ferramenta fundamental para o desenvolvimento econômico e social do Brasil - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Nesta quarta-feira (4/12), o Correio Braziliense e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial do Distrito Federal (Senac-DF) promovem o CB Fórum “Emprego, Renda e Cidadania: a Educação Como Ferramenta de Oportunidade”. Entre os painelistas, Henrique Paim, diretor de Desenvolvimento da Gestão Pública e Políticas Educacionais da Fundação Getulio Vargas (FGV), destacou a relevância da profissionalização no contexto das transformações econômicas globais e brasileiras.

Segundo Paim, o Brasil enfrenta o desafio de conciliar o crescimento econômico com a formação de mão de obra qualificada, especialmente em um cenário de desigualdades sociais. “Precisamos fazer com que nossos estudantes aprendam, para explorar as competências do século 21, como criatividade, inovação e habilidades emocionais. Essas mudanças, já presentes na base curricular, precisam ser fortalecidas no ensino médio e no ensino superior, com o apoio das tecnologias educacionais e da inteligência artificial”, afirmou.

Henrique Paim ressaltou ainda a necessidade de um projeto nacional que una desenvolvimento sustentável, justiça social e inserção do país no cenário tecnológico global. “Essa é uma discussão fundamental, porque traz expectativas de construir um Brasil mais desenvolvido, com melhor distribuição de renda e valorização do nosso produto”, acrescentou.

Sobre o evento

Com o objetivo de debater a importância da aprendizagem e da profissionalização para os trabalhadores do mercado brasileiro, o Correio Braziliense e o Senac reúnem, na tarde desta quarta-feira (4/12), especialistas e autoridades no CB Fórum. O evento acontece no auditório do jornal e está sendo transmitido ao vivo no YouTube.