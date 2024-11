Senac abre inscrições para mais de 12 mil vagas em cursos: há bolsas de até 100%

Unidade do Senac-DF inaugurada, no começo deste mês, no Conjunto Nacional - (crédito: Raphael Carmona/Senac-DF)

O Senac-DF abre hoje inscrições para mais de 12 mil vagas em cursos técnicos, livres, de graduação e pós-graduação. A novidade é que a entidade oferece bolsas de estudo de até 100% para alguns cursos e descontos para outros.

As opções incluem formações nas seguintes áreas: beleza e cuidado pessoal; design; gastronomia e turismo; gestão de empresas e negócios; moda e costura; saúde, massagem e estética; segurança no trabalho; e tecnologia e games.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Senac-DF (www.df.senac.br) até 1º de dezembro. Para concorrer à bolsa de 100%, é preciso atender aos requisitos, como ter renda familiar de até dois salários mínimos.

Quem quiser adquirir um curso técnico de imediato, de graduação ou de pós-graduação terá 25% de desconto se fizer a inscrição pelo site até 30 de novembro, utilizando o cupom BLACKFRIDAY.

Quantidade de vagas

Cursos livres: 4.900

Cursos técnicos: 1.610

Aprendizagem: 2.280

Técnico no ensino médio: 2.000

Graduação: 1.640

Pós-graduação: 334

Total: 12.764 vagas

""A formação profissional acessível, de qualidade e voltada para o mercado de trabalho é um dos diferenciais dos nossos cursos"" José Aparecido Freire, presidente do Sistema Fecomércio-DF e do Conselho Regional do Senac-DF

José Aparecido Freire: "A formação profissional acessível, de qualidade e voltada para o mercado de trabalho é um dos diferenciais dos nossos cursos" (foto: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

Saúde mental em Taguatinga

O Grupo Mantevida anuncia a abertura de uma clínica especializada em Taguatinga, com foco em saúde mental. Com investimento de R$ 1 milhão, a nova unidade, no Pistão Sul, oferecerá uma gama completa de serviços, incluindo terapias individuais, familiares e em grupo, além de avaliações neuropsicológicas.

A expectativa é atender crianças e adolescentes de 2 a 17 anos, em um espaço acolhedor e especializado para tratar de questões como ansiedade, depressão e dificuldades de aprendizagem.

A equipe multidisciplinar será composta por profissionais de psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição e neuropsicologia. A unidade deve começar a funcionar em dezembro.

Concepção arquitetônica da nova clínica do Grupo Mantevida, no Pistão Sul, em Taguatinga (foto: Divulgação)

R$ 5 mil

Valor que a 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal condenou o Atacadão Dia a Dia a indenizar, por danos morais, uma consumidora ferida dentro de uma loja após ser atingida por pedaço de madeira que caiu de uma prateleira. A vítima perdeu os sentidos e permaneceu deitada, por mais de meia hora, sem receber assistência da empresa, até chegar o atendimento do Corpo de Bombeiros. Em seguida, foi levada ao hospital para cuidados médicos. As provas, incluindo vídeos apresentados pela cliente, confirmaram o acidente e a falta de assistência imediata.

Luxo em expansão

A Swarovski expande a presença na capital federal com a entrada da Villa Semijoias, no Plaza Shopping. Com 24 anos de mercado e comandada por Esdra Chaer, a Villa Semijoias lançou a nova coleção da marca em evento exclusivo na capital, com cardápio assinado por Gurumê e Graco.

A Swarovski apresenta peças que combinam tradição e modernidade com um design atemporal e sofisticado. A marca celebra 130 anos de história.

Villa Semijoias, no Plaza Shopping (foto: Divulgação)