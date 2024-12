Com incorporação recorde, PMDF inicia estágio prático de novos praças

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou, na noite desta quinta-feira (5/12), no Complexo de Ensino em Taguatinga Norte, a solenidade de incorporação e primeiro uso do uniforme operacional dos 1.259 alunos do XI Curso de Formação de Praças (CFP). O evento, histórico para a corporação, reuniu cerca de 8 mil pessoas, entre familiares, autoridades civis e militares.

Leia também: Celina Leão destaca negociações sobre o FCDF durante evento da PMDF

O secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, reforçou a importância do momento. “Hoje é um dia de muita alegria. Imagino que os familiares aqui presentes estão sentindo esses homens e mulheres que agora se incorporam a uma instituição bicentenária. Tenho orgulho imenso de estar ombreado com esses homens e mulheres. E de ter, nesta tropa, alguém em quem confiar", declarou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

A comandante-geral da PMDF, coronel Ana Paula Barros Habka, reforçou o compromisso da corporação com a segurança na capital. “O DF ocupa o segundo lugar em qualidade de vida no país e é a seguran capital mais segura para se viver. Estamos trabalhando diuturnamente no combate ao crime, manutenção da paz e defesa da nossa população, para que alcancemos o primeiro lugar. Hoje é um dia especial em que os nossos policiais mais jovens vestem pela primeira vez o uniforme que os identificará como guardiões da lei e da ordem”, afirmou.

O XI CFP se destaca por ser a maior turma da história da PMDF, com 1.259 alunos, incluindo 320 mulheres e cerca de 20% provenientes de cotas. A troca do uniforme de adaptação pelo operacional marca o fim do período básico do curso, que terá duração total de oito meses, com 1.300 horas de treinamento intensivo. Entre as disciplinas oferecidas estão abordagem policial, técnicas de policiamento, direitos humanos e comunicação institucional. Agora, os alunos entram no estágio prático, que antecede a formatura oficial, prevista para 13 de maio de 2025, no aniversário da corporação.