Celina Leão destaca negociações sobre o FCDF durante evento da PMDF

As negociações envolvendo o Fundo Constitucional do DF (FCDF) prometem se estender pelo fim de semana. Ao Correio, a vice-governadora Celina Leão comentou sobre o andamento das negociações acerca do repasse. A fala ocorreu durante a solenidade de formatura pelos 1.259 alunos do XI Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar (PMDF), realizada nesta quinta-feira (5/12), no Complexo de Ensino (CEPOM) em Taguatinga Norte.

Celina reforçou que as negociações envolvendo o Fundo Constitucional têm sido intensas e contínuas. “A articulação não para. Estamos o tempo todo ligando, falando, nos encontrando. Vamos atrás disso, e enquanto pudermos debater, estaremos empenhados”, completou.

No discurso, durante o evento, a vice-governadora ainda destacou a importância do repasse para garantir os recursos necessários para a manutenção da segurança pública. “Por muitas vezes, eu sou confrontada sobre o Fundo Constitucional, que eles querem congelar. Sabe o que significa isso? Eu não vou poder mais contratar policiais, nem reajustar seus salários. Isso não aceitamos”, cravou.

Mais policiais

O evento, que reuniu cerca de 8 mil pessoas, foi marcado como a maior formatura da história da PMDF. Em entrevista ao Correio Braziliense, Celina destacou a importância de investir na segurança pública.

“Essa formatura aqui é muito simbólica para a gente, num momento em que querem mexer no fundo funcional e no reajuste. Acho que é um momento de reflexão sobre como estamos fazendo o dever de casa, abrindo concursos, investindo e chamando homens e mulheres para realmente dar a segurança necessária ao Distrito Federal”, afirmou.