Ciro Nogueira cita Celina Leão em apoio ao Fundo Constitucional

O senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do Partido Progressista, declarou apoio ao Governo do Distrito Federal (GDF) na preservação do Fundo Constitucional do DF (FCDF). Em publicação feita no X (antigo Twitter) nesta sexta-feira (6/12), o parlamentar mencionou a vice-governadora Celina Leão, também filiada ao PP.

De acordo com o senador, o fundo é essencial para a capital do país. Para 2025, o orçamento previsto para o DF é de R$ 66,6 bilhões. Deste montante, R$ 25 bilhões são provenientes da União. A alteração do FCDF foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Em busca de uma resolução sobre o tema, o governador Ibaneis Rocha (MDB) se reuniu com parlamentares do DF na última quarta-feira (4/12). O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e a vice-governadora Celina Leão também marcaram presença na reunião.

“O Progressistas apoia a vice-governadora Celina Leão na defesa da manutenção do valor repassado para o Fundo constitucional do DF baseado no índice de crescimento do Brasil. A manutenção do volume de repasse é essencial para garantir a continuidade dos serviços prestados à população da capital”, afirmou Ciro em publicação na rede social X (antigo Twitter)."