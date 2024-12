Em dia ensolarado, temperatura máxima no DF pode chegar a 33°C

Céu azul e dia ensolarado. Neste sábado (7/12), o calor promete não dar trégua aos brasilienses. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) o predomínio para o dia é de sol entre poucas nuvens com pouca chance de chuva no Distrito Federal. Pela manhã, a temperatura mínima foi de 16°C registrada na região de Águas Emendadas, enquanto a máxima deve chegar aos 33°C.

No decorrer do sábado, o meteorologista Heráclio Alves afirma que, com o aquecimento diurno, essa nebulosidade tende a intensificar. Ainda assim, as chances de chuva são pequenas. “Quanto à umidade relativa do ar, pela manhã, a máxima foi de 90%. Já a mínima prevista é de 20%”, detalha.



Para o domingo, segundo o especialista, não há previsão de mudanças significativas. Céu com poucas nuvens, chances pequenas de chuva, além de temperaturas variando de 17°C a 33°C. Em relação a umidade, a máxima deve ficar em 90%, enquanto a mínima pode chegar a 20%.