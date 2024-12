Aposta do DF bate na trave, acerta quina e garante R$ 50 mil na Mega-Sena

O bilhete premiado no Distrito Federal foi um jogo simples, com seis números, no valor de R$ 5, registrado no Gama - (crédito: EBC)

Uma aposta do Distrito Federal acertou cinco números no sorteio da Mega-Sena realizado na noite deste sábado (7/12), faturando R$ 50.629,15. O prêmio principal, no valor de R$ 28 milhões, foi conquistado por um jogador de Minas Gerais que realizou a aposta pela internet.

O bilhete premiado no Distrito Federal foi um jogo simples, com seis números, no valor de R$ 5, registrado em uma lotérica do Gama. Além dessa, outras 59 apostas em todo o país chegaram bem perto de abocanhar o prêmio principal.

O concurso 2.805, realizado no novo Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, sorteou as dezenas: 01 - 16 - 24 - 47 - 55 - 58. Como o prêmio principal já teve um vencedor, o próximo sorteio, marcado para terça-feira (10/12), terá um valor estimado em R$ 3,5 milhões.

Com a aproximação do fim do ano, o prêmio da Mega da Virada, segundo a Caixa Econômica Federal, já acumula R$ 131 milhões.

Como jogar

Para apostar, é necessário escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5. A probabilidade de ganhar com uma aposta de seis dezenas é de 1 em 50.063.860. Já em uma aposta com 15 números, as chances aumentam para 1 em 10.003 por cartela.