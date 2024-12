Veja como estão ficando os camarins da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional

Os três andares de camarins da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional, estão praticamente prontos. Ao todo, são 12 salas com banheiros destinadas aos artistas que se apresentam no espaço. Os serviços executados na reforma vão desde melhorias para garantir acessibilidade, até pinturas e reconstrução das instalações.

Além de um elevador, uma escada pressurizada também foi implantada, para cumprir a exigência da norma de combate a incêndio. Além disso, portais e portas também foram recuperados, as paredes pintadas e o teto reconstruído. Equipamentos de ar condicionado foram instalados em cada sala.

“Fizemos uma adaptação bem importante no sentido de trazer acessibilidade, porque é muito importante hoje para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa [Secec-DF] que a pessoa com deficiência não seja apenas um espectador e, sim, uma participação da fruição cultural. Então hoje, na Sala Martins Pena, uma pessoa cadeirante, com baixa mobilidade e com baixa visão vai poder ser o artista no palco e não apenas o espectador”, comenta o subsecretário de Patrimônio Cultural, Felipe Ramón.

As madeiras das portas, as bancadas de pias e os mármores originais foram preservados para manter o tombamento. No caso das portas, será aplicada uma resina anti chamas para evitar alastramento de fogo em situações de emergência.

Restauro

As obras de restauração do Teatro Nacional Claudio Santoro tiveram início em dezembro de 2022. O GDF, por meio da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), investe R$ 70 milhões na primeira etapa das intervenções, que se concentra na construção do sistema de combate a incêndio, da implementação de acessibilidade e restauro do foyer e da Sala Martins Pena.

O GDF já anunciou que serão investidos R$ 320 milhões na próxima fase da obra. Os projetos das demais etapas incluem a Sala Villa-Lobos, o Espaço Dercy Gonçalves, a Sala Alberto Nepomuceno e o anexo.

*Com informações da Agência Brasília