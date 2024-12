Homem enforcou e usou travesseiro para matar ex-companheira sufocada

Nadiana da Costa Santana, 29 anos, foi morta por asfixia na noite deste domingo (8/12), na QR 423 de Samambaia. O crime é investigado como feminicídio, e o principal suspeito é Renato Vaz da Conceição Júnior, 33, ex-namorado da vítima.

O Correio apurou que Renato e Nadiana estavam separados, mas haviam se encontrado mais cedo em um bar, onde ingeriram bebidas alcoólicas. Renato relatou à polícia que tentava reatar o relacionamento, quando Nadiana teria confessado envolvimento com outras pessoas durante a separação.

Após saírem do bar e irem para a casa do suspeito, Renato, tomado pela ira, enforcou Nadiana até ela desmaiar. Quando a vítima começou a recuperar a consciência, ele a asfixiou com um travesseiro no quarto.

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e iniciou manobras de reanimação cardiopulmonar (RCP). Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado após 43 minutos de tentativas.

O suspeito aguardou a chegada dos policiais militares e foi preso em flagrante, encaminhado à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte). Nadiana deixa uma filha.