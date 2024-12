Homem é preso após importunar enfermeira durante evento em ginásio do DF

Um homem de 25 anos foi preso na noite de sábado (7/12) após importunar uma enfermeira, 37, durante um evento de karatê no ginásio do Cruzeiro, em Brasília. O caso ocorreu por volta das 19h, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com o relato, o suspeito teria passado as mãos na coxa e apertado as nádegas da vítima. A enfermeira, que trabalhava no evento, denunciou o ocorrido a um segurança, que acionou a PMDF.

Os policiais chegaram ao local, abordaram o suspeito e deram voz de prisão. Ele foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).