Alerta sobre tentativa de estupro aparece em Parque Olhos d'Água

Na última sexta-feira (6/12), um homem pulou a grade do Parque Olhos D'Água e tentou estuprar uma mulher que caminhava no local. A assessoria do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), responsável pela unidade ecológica, confirmou a informação ao Correio nesta segunda-feira (9/12).

A notícia só foi confirmada após frequentadores do parque notarem, no domingo (8/12), a frase “estupradores no parque” pintada com tinta branca no chão, em três diferentes pontos do local, próximo a um dos acessos laterais da área.

A redação visitou o parque nesta segunda-feira (9/12) para apurar o caso e encontrou as palavras cobertas por tinta verde. A assessoria confirmou que a administração pintou os alertas. "Trata-se de um ato de vandalismo que não é aceito na unidade", afirmou.

Ainda segundo o órgão, o suspeito de tentativa de estupro não foi identificado. Ele teria pulado a grade e se dirigiu em direção à via L2 Norte. "A unidade acolheu a vítima, deu todo apoio e suporte necessários", reforçou. Não há informações sobre quem fez as pichações.